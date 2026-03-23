元宝塚の花組トップスターの愛華みれが、24日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に初出演する。 【写真】キャ～♡伝説の同期トップがそろい踏み！いまもカッコよ 「いつか徹子の部屋に出演することがあったら身に着けてほしい」と亡き母から贈られたネックレスを紹介し、黒柳に憧れて撮った、とっておきの振袖写真についても明かした。愛華も自身のインスタグラムに「あこがれの黒