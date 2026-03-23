唐田えりか 唐田えりかが、連続ドラマ『102回目のプロポーズ』で主演を務める。社会現象となったドラマ『101回目のプロポーズ』のその後を描く。鈴木おさむ氏が放送作家・脚本家を引退する数年前から制作を熱望していた作品で、唐田とは、企画・プロデュースを務めたNetflixシリーズ『極悪女王』（長与千種役）での繋がりだ。そんな本作は大恋愛の末に結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）の娘が主人