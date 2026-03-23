【経済ニュースの核心】AIの導入でブルーカラーの給与が伸びている 伸び率でホワイトカラーを逆転シリアのアサド政権崩壊に続き、パレスチナ・ガザ地区のハマス、レバノンのヒズボラもほぼ壊滅。反米・イスラエルの盟主イランも敗戦となれば、中東・北アフリカの力関係は劇的に変化しよう。ロシア、中国の影響力は薄れ、米国が影響力を行使できる状態となる。反米ベネズエラ、キューバは弱体化し、国際社会の勢力図が激変。歴