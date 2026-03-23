"半日で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーをはじめ、過激な企画を次々と打ち出すイギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）。大使館の前で卑わいなパフォーマンスを行ったとして、ロンドン警察から正式に起訴されたことがわかった。【写真】妊娠検査薬で「陽性」になったことを報告した、バスローブ姿のボニー。ベッドに横たわり、体調不良を訴える姿もボニーは、前出の乱倫パーティーなど、一般人参加