4月13日スタートする北村匠海主演ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／毎週月曜21時）より、神木隆之介の出演が発表。神木が月9に出演するのは、芸能活動31年にして初めてとなる。【写真】『サバ缶、宇宙へ行く』からオーディションで高校生役を勝ち取った新キャストたちが発表本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナ