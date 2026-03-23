◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権、良）第７４回阪神大賞典・Ｇ２が２２日、阪神競馬場で行われ、１番人気のアドマイヤテラが制して武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝はデビューした１９８７年から４０年連続の重賞勝利を決めた。歴代最多更新の９勝目とし、天皇賞・春（５月３日、京都）への優先出走権の獲得へ導いた。◆友道康夫調教師２０年のユ