女優の郄石あかり（２３）がこのほど、２７日に最終回を迎えるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜、前８時）の取材会を都内でで行った。主人公・松野トキを演じきった思い出をかみ締めながら「こんなに幸せなことあっていいのかな」と笑顔いっぱい。「題材や物語など、全部が私にとって完璧だった作品で、夢だった朝ドラヒロインをできたのが奇跡。あまりにもフィットしていて、現場もすごく楽しかった」と振り