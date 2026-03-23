◆米大リーグオープン戦エンゼルス―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日午前１０時７分開始予定）、オープン戦の敵地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。米アリゾナ州でのキャンプを終え、開幕まではこの試合を含めてエンゼルスとの３試合のオープン戦を残すのみだ。第６回ワールド・ベースボール・