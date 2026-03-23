NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前7：30NHKBS、BSプレミアム4K）で主人公・トキを演じた俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が、すべての撮影を終え、報道陣の取材に応じた。約一年にわたる朝ドラヒロインとしての日々を振り返り、「『ばけばけ』でよかったなという思いが一番大きい」と充実感を語った。【写真あり】新キャラ追加！新たな相関図に反響続々