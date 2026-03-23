なにわ男子・道枝駿佑、俳優の萩原聖人、お笑いコンビ・紅しょうがが、きょう23日放送のテレビ朝日系『帰れマンデー見っけ隊!!』3時間SP（後7：00〜9：54※一部地域を除く）に登場する。【写真】「春の伊豆急で名物グルメ探しの旅」には…“りくりゅう”神解説の高橋成美が参戦タカアンドトシがゲスト陣と飲食店のベスト10メニューを当てる「帰れま10」には、道枝、萩原、紅しょうがが参戦。「マクドナルド」が舞台となる。5