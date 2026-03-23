「沿道からの大歓声を受け、オリンピック選手になったかのような気分になる」 「軍事パレードが行われるような広い道を、ランニングウェアで気分よく走れる」 こんな現実離れした魅力が支持されていた「平壌国際マラソン大会」（4月5日）が直前になって中止された。 日本をはじめ各国から約600人が参加する予定だったという。北朝鮮にとっては重要な外貨を合法的に手に入れる絶好の機会だったが、自ら放棄したことになる