フィリーズが、エース左腕クリストファー・サンチェス（29）と新たに6年契約で合意した。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じた。契約は2027年から2032年までの6年間で、2033年には球団オプションが付く。2026年の年俸350万ドルを含めると総額は7年総額1億700万ドル（約170億円）となり、さらに1300万ドル以上の出来高ボーナスも盛り込まれている。この契約の驚きは、サンチェスがフィリーズと結んだ4年総額2350万ドルの延長契