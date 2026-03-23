【カイロ共同】イスラエル軍のザミール参謀総長は22日、地上侵攻を進めるレバノンでの親イラン民兵組織ヒズボラ掃討作戦は「始まったばかりだ」と述べ、長期化を警告した。イランとの交戦が終息した場合でも掃討作戦を継続する可能性を示唆した。イスラエル軍は22日、レバノン南部の川に架かる橋を新たに破壊。インフラ攻撃を拡大している。イスラエル軍はレバノン南部の広範囲に退避通告を出し、攻勢を強化。レバノン南部では