King & Princeの永瀬廉と吉川愛がW主演を務める実写映画『鬼の花嫁』（27日公開）から、永瀬演じる玲夜が“鬼の一族”に、花嫁として柚子（吉川）をお披露目するシーンが解禁された。【写真】カッコイイ…笑顔でピースする永瀬廉本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の