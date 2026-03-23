群馬・上野村の山林火災は発生から42時間以上たった現在も延焼中です。21日、上野村で発生した山林火災は現在も燃え続けています。鎮火のめどはたっておらず、一時解除されていた避難指示が22日夕方、近隣の9世帯に再び出されました。この火事によるけが人は確認されていません。