キース・ジャレットは日本でもっとも人気のあるジャズ・ピアニストだ。特にプログラムのいっさいない完全即興によるピアノ・ソロは独特のもので、78年の武道館公演では、このスタイルで1万2000人を動員している。個人的には、劇中のセリフにもある「マイルス・デイビスのバンドにいた人」の印象の方が強かったが、大学生だった武道館公演当時、音楽好きの女子たちがジャレットのソロのすごさを熱く語っていたことを思い出す。時に