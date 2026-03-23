日本在住の中国人YouTuber・ポーちゃんが3月18日、自身のYouTubeチャンネル「マイティー・ポー【中国人アル】」を更新。10年ぶりに中国のマックとケンタッキー食べたら日本と違い過ぎてショック！【中国】」と題した動画を公開した。 （関連：【画像あり】中国のKFCやマクドナルドを食すマイティー・ポー） ポーちゃんは日本在住の中国人YouTuber／芸人。日本のサブカルチャ}