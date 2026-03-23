ひと月ほど前、Xで陰謀論とある書店の関係が話題になった。「池袋ジュンク堂では、陰謀論は「陰謀論」という棚に置かれている」というポストがバズったのである。反応を見てみると、どうやら「啓蒙的で素晴らしい」から「怪しい本を暴露して並べててウケる」まで温度差はあるものの、いずれにせよこの棚づくりを肯定的に捉える向きが多いようだ。しかし、あえてひねくれた見方をすれば、「陰謀論とその他ってはっきり分けられる