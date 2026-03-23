日ごろの何気ない雑談の中で、子どものテンションを急降下させる「ある質問」がある――。通信教育「進研ゼミ」の「赤ペン先生」である佐村俊恵さんは、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を通して、子どもの「やる気」と向き合ってきた。このたび佐村さんが上梓した『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』には、57年間で磨かれてきた「子どもへの声かけのノウハウ」が凝縮されている。本連載では、本