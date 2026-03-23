昔は当たり前のようにそばにいた相手でも、大人になるにつれて関係性は少しずつ変わっていく――そんな現実に戸惑った経験はないだろうか。『人生は「気分」が10割』の著者、キム・ダスル氏の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏に大人だからこそ直面する友だちとの関係の変化についてのエッセイをご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）葬儀を欠席した「親友」数