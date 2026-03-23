今は大丈夫でも、3年後には会社が破綻してしまうかもしれない。黄色い表紙の帝国「イエローページ」は、足元の改善には熱心でも、外から迫る変革の波を見逃した。どうすれば予測できない変化にも対応できるのでしょうか？楽天グループ代表取締役会長兼社長・三木谷浩史氏をはじめ、Google元会長やZoomの創設者も絶賛する世界的ベストセラー『1兆ドル思考世界一流の成功をもたらす9原則』をもとに解説します。「小さな改善」で満