3連休明けで久しぶりの出勤という方もいらっしゃるかと思います。西日本は天気が回復し日差しが戻りますが、北・東日本は低気圧や前線の影響で一時的に天気が崩れそうです。特に、関東甲信や東海は朝の通勤時間帯に雨が降りやすいでしょう。■雨と雪の予想（関東甲信・東海）朝の通勤時間帯は関東甲信や東海の沿岸を中心に雨で、東京都心も雨が降りそうです。山沿いは雪の降る所もあるでしょう。昼頃には止む所が多いですが、関東