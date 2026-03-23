NBAは、22日（日本時間23日）にルカ・ドンチッチ（27＝レイカーズ）の今季16度目のテクニカルファウルを取り消した。21日（同22日）のレイカーズVSマジック。第3Q残り1分19秒でドンチッチは、マジックのゴガ・ビターゼと言い争って、ダブルテクニカルファウルという形で、今季16度目のテクニカルファウルの笛が鳴った。これによって累計のペナルティで23日（同24日）の敵地ピストンズ戦の出場が危ぶまれた。試合後にチームは