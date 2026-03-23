就職の面接でも海外留学経験は高評価され、「成功は移動距離に比例する」と語るカリスマ経営者は多い。だが、それは本当なのか。移動機会の格差が社会的成功に与える影響を専門家が解説する。※本稿は、社会学者の伊藤将人『移動と階級』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。移動資本が高い＝成功者という説は本当なのか？「若いうちにたくさん旅行したほうが成長するよ」「海外インターンシップや海外留学しておくと、就活