セリエA第30節が22日に行われ、フィオレンティーナとインテルが対戦した。前節、アタランタとの上位対決を1−1のドローで終え、リーグ2戦未勝利と足踏みが続く首位のインテルは、3戦ぶりの白星を目指して16位のフィオレンティーナとのアウェイゲームに臨んだ。なお、この試合はクリスティアン・キヴ監督が累積警告でベンチ入り禁止となり、副官のアレクサンデル・コラロフが代役指揮官を務めた。試合はキックオフ直後に電光