スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は高校野球の名勝負の連載です。こんな対決あったのか！高校野球レア勝負＠甲子園第４回2013年夏上林誠知（仙台育英）×小島和哉（浦和学院）高校野球には数々の名勝負がある。選手自身のきっかけになった瞬間から、周囲のライバルに刺激を与えたシーン、ファンの誰もが記憶に留めているものなど、語り草になった場面は尽きない。そうしたレアな好勝負を振り返る当連載。第