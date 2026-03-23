攻守ともにメジャーへの適応に前向きに取り組んだ川粼宗則 photo by Getty ImagesMLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載28：川粼宗則届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第28回は、川粼宗則を紹介する。過去の連載