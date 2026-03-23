小泉防衛相は、来日したドイツのピストリウス国防相と両国の連携を確認した上で、「中東情勢などの急速な安全保障環境の変化に、一国のみで対応することは困難だ」と述べました。会談は22日午後、神奈川県の海上自衛隊横須賀基地で開かれ、「両国の安全や地域の平和などの確保に向け、必要な場合は協議し対応を検討する」ことなどで一致しました。小泉防衛相：中東情勢をはじめ厳しい安全保障環境における急速な状況の変化に対して