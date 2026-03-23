東京２３区が、家庭ごみ収集の有料化に向けた検討を始めたことがわかった。全国の自治体の７割が実施済みで、処分場を抱える東京都も後押しする。ごみ袋１リットル当たり１円を想定し、およそ１０年後の２０３７年度以降、全区で一斉導入する案が軸となるが、統一地方選を来年に控え、コスト増や住民の反発を懸念する区の間では慎重論も根強い。（大塚美智子、仲條賢太、五十川由夏）１リットル当たり１円で１割削減１７日朝、