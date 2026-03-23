踏んだら大事故に国土交通省 福岡国道事務所は2026年3月16日、公式SNSを更新。実際にあった事例をもとに、落下物に関する注意喚起を行いました。一体何が起きたのでしょうか。同事務所が投稿したのは、国道209号で発生した落下物事案を写した1枚の写真と注意喚起でした。【画像】「えっ…」 これが実際に落ちていた「大きな落下物」です 画像で見る現場は、久留米市からは筑後市、みやま市を通って大牟田市に至る国道209