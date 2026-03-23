けさ早く浦河町の住宅で火事がありました。1階の仏間から男性1人の遺体が見つかったほか、家に住む80代の夫婦が煙を吸って病院に搬送されています。住宅から大量の白い煙が立ち上っています。火事があったのは浦河町堺町西3丁目の木造2階建ての住宅です。午前4時前、近隣住民から「煙の臭いがして住宅用の火災警報器の音がしている」と消防に通報が入りました。消防によりますとこの火事で、1階の仏間から男性1人の遺体が見つかっ