お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が22日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。Mr.Children（ミスチル）の楽曲への思いを熱く語るあまり、我を忘れたアナウンサーに鋭いツッコミを入れる場面があった。今回は恒例企画「インタビュアー林修」が放送され、ゲストにMr.Childrenの桜井和寿が登場。数々の名曲を生み出してきた桜井が、歌詞やメロディーが浮かぶ瞬間など、楽曲制作の秘話を明かした。