元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が吸い込まれるような美しさを披露した。森は２３日までに自身のインスタグラムを更新し、カバーを務めた雑誌のモデルショットを公開した。「Ｒａｙ５月号、表紙を務めさせていただきました！２回目…！ありがとうございますすっごく素敵な写真を撮っていただきました…是非、お手に取ってみてください！」と伝え、白い衣装姿でカメラを見つめるショットなどを披露した。この