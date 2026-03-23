アイドルグループ・RoLuANGELの松山玲菜が、23日発売『週刊ヤングマガジン』17号の巻中グラビアに登場した。【写真】衝撃！RoLuANGEL・松山玲菜、素肌にニットタンクトップ板野友美プロデュース “応援するアイドル”として毎週末定期公演を開催しているRoLuANGELから、令和の黒髪美女・れなちが初めてのソロ登場。19歳になり、グッと大人になった松山が、フレッシュな肢体を大胆にに見せつけている。なお表紙＆巻頭グラビア