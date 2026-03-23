[3.22 ベルギー・リーグ第30節 ラ・ルビエール 5-5 ゲンク]ゲンクは22日、ベルギー・リーグレギュラーシーズン最終節でラ・ルビエールと5-5で引き分けた。優勝とUEFAチャンピオンズリーグやUEFAヨーロッパリーグ出場権を争うプレーオフ1への逆転進出はならず7位でフィニッシュ。UEFAカンファレンスリーグ出場権を争うPO2に進むことになった。FW伊東純也は今季4点目となる勝ち越し点を奪ったほか、先制点と4点目にも絡む活躍だっ