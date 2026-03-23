2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。主人公 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）と河瀬桃子（仁村紗和）を取り巻く個性豊かな登場人物を演じる、でんでん・矢柴俊博・入山法子・みりちゃむ（大木美里亜）・松岡卓弥（MATSURI）の出演が決定！でんでんが演じるのは、桃子が勤める風見診療所の院長・風見進。病院経営の傍ら、子ども食堂も運営するなど