この記事をまとめると ■2月と3月は事業年度末の決算セール期間だ ■2026年2月の販売台数は乗用車も軽自動車も前年比を超えなかった ■軽自動車に関してはダイハツとスズキが接戦を繰り広げている ２月〜３月はモノが売れない 2月と3月は事業年度（4月から翌年3月）末の決算セール期間となっている。そして2月はその決算セール前半の月となり、その結果が大いに注目されている。自販連（日本自動車販売協会連合会）から2026年2月