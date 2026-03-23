ディズニー＆ピクサーのアニメ映画「トイ・ストーリー」シリーズ1作目『トイ・ストーリー』の日本公開30周年を記念し、最新作『トイ・ストーリー5』までシリーズを通してウッディ役の日本版声優を務める唐沢寿明とバズ・ライトイヤー役の日本版声優を務める所ジョージがシリーズの30年間を振り返る特別映像が解禁された。【動画】唐沢寿明＆所ジョージが『トイ・ストーリー』を振り返る1995年に全米公開された『トイ・ストーリ