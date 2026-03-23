「ホロライブ」所属のVTuber・猫又おかゆさんが、23日までに自身のチャンネルで名作RPG『ファイナルファンタジーIV』の完全初見実況を配信。神曲の数々に感動しながら本作を楽しんだ。【動画】『FF4』の神曲に感動する猫又おかゆさん（36：59ごろ）今回おかゆさんは、1991年に発売された『ファイナルファンタジーIV』をリマスターした「ピクセルリマスター版」をプレイ。「ファイナルファンタジー」シリーズでも屈指の人気作