志尊淳が主演を務める4月12日スタートの日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の追加キャストに、でんでん、矢柴俊博、入山法子、みりちゃむ（大木美里亜）・松岡卓弥（MATSURI）が発表された。【写真】『10回切って倒れない木はない』の新キャストたち本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かってい