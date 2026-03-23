鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第9話が22日に放送され、まさかの裏切りが発覚すると、ネット上には「大絶望」「えっぐぅ…鳥肌立った…」「えーっ!?って声出た」などの反響が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】ネット衝撃！裏切りを告白した人物冬橋（永瀬廉）から夏海（戸田）を救い出した早瀬（鈴木）。しかし夏海は、な