フジテレビの４月スタートの新月９ドラマ、北村匠海主演の「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜・午後９時、４月１３日スタート）に、神木隆之介の出演が決定した。２３日放送の「ヤンドク！」（月曜・午後９時）の終了後に、３０秒の予告映像が初公開される。福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米