異世界の存在である“あやかし”と人間が共存する世界を舞台に、出会うはずのなかったふたりが真実の愛をつかむ究極のラブストーリー『鬼の花嫁』。原作小説、コミカライズも大ヒットしている本作を実写映画化した池田千尋監督と、鬼の花嫁に選ばれる、ヒロインの東雲柚子を演じた吉川愛が語り合った。【画像】映画『鬼の花嫁』の場面写真を一気に見る吉川愛写真＝榎本麻美／文藝春秋柚子が“三次元に浮き上がった”瞬間──吉