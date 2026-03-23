日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２３日に生放送され、この日で番組“卒業”となる俳優・風間俊介が出演した。番組途中の午前６時２４分には総合司会を務める水卜麻美アナウンサーが自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「＃風間くんありがとう」と投稿し感謝した。風間は同番組の月曜パーソナリティーを７年半務めた。前日には番組公式インスタグラムが「あすＺＩＰ！レギュラー最後の出演