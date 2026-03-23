【モデルプレス＝2026/03/23】俳優の神木隆之介が、俳優の北村匠海が主演を務める、4月13日スタートのフジテレビ系月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（毎週月曜21時〜）に出演することがわかった。【写真】神木隆之介へ結婚祝福「アリエッティ」と「メアリ」がコラボした直筆イラスト◆神木隆之介「サバ缶、宇宙へ行く」出演決定神木が演じるのは、JAXA職員の木島真（きじま・まこと）。「宇宙飛行士になりたい」、小学校の卒業文春