どんな子に育ってもいい。そう思っていても、いざ自分の子どもが不登校になったら、親としては焦ってしまうもの。筆者の知人Aさんは現在高校生の息子を育てていますが、息子が小学校低学年の頃に不登校になってしまったそうです。Aさんが不登校の息子の対応を通じて学んだこと、そして現在の息子の状況はいったいどうなっているのでしょうか。 行き渋りが始まりました 現在高校生の息子を育てるAさん。息子は小学生の頃、