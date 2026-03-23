ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２３日、大相撲初場所で関脇・霧島が１４場所ぶり３度目の優勝を果たし、大関復帰が確実視されていることを報じた。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「これで直近３場所の勝ち星合計が３４となり大関昇進の条件をクリア。大関返り咲きを確実としました」と紹介した。霧島は２０２４年名古屋場所で転落。返り咲けば１２場所ぶりとなる。大関復帰となれば、１