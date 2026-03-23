米大学バスケットボールNCAAトーナメントバスケットボールで「世界一背の高い10代男子」のギネス記録を持つフロリダ大学のオリバー・リウが改めて注目を集めている。NCAAトーナメント1回戦のプレーリービューA&M大との一戦の試合終盤に出場。身長236センチを誇る規格外の選手に、ファンの間でも衝撃が走っている。米放送局「CBSスポーツ」公式Xは「大学バスケットボール史上、最も背の高い選手を観察する」と記して、リウ