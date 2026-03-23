実写邦画として興行収入歴代1位の大ヒットを記録し、2026年2月には全米公開も果たした映画『国宝』。そんな世界的ヒット作の中に、道や橋を愛する私にとって“絶対に見過ごせないシーン”があるという。【画像】『国宝』に登場する“ナゾの赤い橋”が造られた意外な経緯とは…？ ​真相に迫るべく現地を訪れた様子を写真で一気に見る主人公たちが成長してゆく過程で度々登場する印象的な赤い橋。それが、大阪府にある玉手