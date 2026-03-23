〈「変わっているのは、見た目だけではない。その生い立ちも相当に特殊だ…」映画『国宝』に登場する“ナゾの赤い橋”が大阪に造られた“意外な経緯”〉から続く大ヒット映画『国宝』の劇中に登場する赤い橋の正体は、かつて“浅草花やしき”に次ぐ日本最古級の遊園地へと人々を運んだ「玉手橋」だった。【画像】『国宝』に登場する“ナゾの赤い橋”のそばにあった、これまた“ナゾの遊園地跡”… 痕跡を辿って見えてきた意外な